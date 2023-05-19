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Один миллиард людей рискует заболеть холерой - предупреждение ООН

Один миллиард людей рискует заболеть холерой - предупреждение ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Один миллиард людей в 43 странах рискует заболеть холерой — «пандемию, которая убивает бедных», — несмотря на то, что профилактика и лечение относительно просты, предупредила в пятницу Организация Объединенных Наций, информирует УНН.

Детали

ООН назвала перспективы мрачными, заявив, что у нее нет ресурсов для борьбы со вспышками, и чем больше времени требуется, чтобы начать борьбу, тем хуже будет ситуация.

«По оценкам ВОЗ, миллиарду людей в 43 странах угрожает опасность заболевания холерой», — заявил менеджер по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН по глобальному реагированию на холеру Генри Грей.

В этом году о вспышках холеры сообщили 24 страны, по сравнению с 15 странами, к середине мая прошлого года.

Грей обвинил в росте числа случаев бедность, конфликты и изменение климата, а также вызванные ими перемещения населения, которые лишают людей более безопасных источников пищи и воды, а также медицинской помощи.

Холерой заражаются от бактерии, которая обычно передается через зараженную пищу или воду. Болезнь вызывает диарею и рвоту и может быть особенно опасной для маленьких детей. Хотя холера может убить в течение нескольких часов, ее можно лечить с помощью простой пероральной регидратации и антибиотиков в более тяжелых случаях. Но многие люди не имеют своевременного доступа к такому лечению.

Вспышки можно предотвратить, обеспечив доступ к чистой воде и улучшив эпиднадзор. Но нехватка средств для быстрого реагирования будет стоить жизни, которые можно было бы спасти, указал Грей.

"Общее решение - это долгосрочные инвестиции в инфраструктуру сточных вод", — добавил он.

В прошлом году было изготовлено около 36 миллионов доз вакцины против холеры, но она не считается привлекательным продуктом для производителей, поскольку в богатых странах фактически нет рынка сбыта.

По словам Грея, вместо двух полных доз получателям выдается только одна, «чтобы попытаться раскрутить ее».

Заболеваемость холерой неуклонно снижалась в течение 10 лет, но в 2021 году эта тенденция изменилась на противоположную. Наиболее сильно пострадавшими странами в этом году являются Малави и Мозамбик. Еще девять стран считаются «острым кризисом»: Бурунди, Камерун, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Сомали, Сирия, Замбия и Зимбабве.

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