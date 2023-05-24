17 людей у ​​Південній Африці та ще 9 у Зімбабве загинули від холери

Деталі

Кількість жертв зросла з 10 летальних випадків до 17, про які місцеві органи охорони здоров’я повідомили на початку цього тижня.

Влада повідомила, що виявлено ще 29 лабораторно підтверджених випадків холери, а 67 людей були госпіталізовані до лікарні через шлунково-кишкові інфекції.

Органи охорони здоров'я ще не підтвердили точне джерело спалаху холери, але причиною ситуації вважають погане управління стічними водами та нестабільність місцевого самоврядування в столиці Південної Африки. Муніципалітет міста Тшване, який охоплює Преторію та прилеглі території, мав щонайменше п’ять різних мерів після того, як панівна партія Африканського національного конгресу втратила контроль на виборах до місцевих органів влади у 2016 році.

Завод водопостачання в Преторії, який відповідає за управління стічними водами на значних частинах Хамманскрааль, потребує термінової модернізації, вартість якої оцінюється приблизно в 130 мільйонів доларів, і не функціонує належним чином роками, сказав мер міста.

Водночас органи охорони здоров'я Зімбабве підтвердили 9 нещодавніх смертей на додачу до 28 летальних випадків від холери, про які заявили у лютому. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що зареєструвало 1404 випадки підозри на холеру та 359 випадків лабораторно підтверджених.

Цьогоріч у країні Малаві повідомили, що понад 1000 людей померли в результаті широкомасштабного спалаху, який почався в березні 2022 року. Це найгірший спалах холери в Малаві за 20 років, за словами ВООЗ, з понад 36 000 випадків.

Довідково

Південна Африка є останньою південноафриканською державою, яка пережила спалах холери після смертей у сусідніх Зімбабве та Малаві цього року. У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що випадки холери в Африці зростають експоненціально на тлі глобального сплеску. Щонайменше 12 африканських країн повідомили про спалахи холери цього року.

У сусідньому Зімбабве, країні з історією смертельних спалахів холери, влада каже, що столиця Хараре перетворюється на епіцентр нинішнього спалаху. Мешканці деяких передмість місяцями обходилися без водопровідної води, що змушувало їх копати неглибокі колодязі та свердловини, які були забруднені неочищеними стічними водами, що витікають із прорваних труб.

Випадки холери в Африці пояснюють місцевими проблемами санітарії, а також кліматичними факторами, такими як циклони та повені, які нещодавно вразили частини південної Африки, а також глобальною нестачею вакцин проти холери.

Нагадаємо

ООН попердила, що один мільярд людей у 43 країнах ризикує захворіти на холеру.