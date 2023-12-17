17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы
Киев • УНН
Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.
Сегодня, 17 декабря, все желающие могут почтить основателей авиации и отметить День братьев Райт, пишет УНН.
Именно 17 декабря 1903 года Уилвер и Орвилл Райт совершили первый в истории пилотируемый полет на моторном аэроплане Wright Flyer. Расстояние первого полета составила 37 метров. Аппарат пробыл в воздухе 12 секунд. В тот же день уже Уилбер продержался в воздухе 59 секунд и преодолел 260 метров.
Первый самолет был сделан из еловых планок, его длина составляла 6,4 метра, высота - 2,7 метра, размах крыльев - 12,3 метра. Пропеллер приводился в движение цепной передачей, подобной велосипедной.
В последующие два года продолжали совершенствовать конструкцию аэроплана и совершили более 200 полетов. 22 мая 1906 года получили патент на свое изобретение. В 1908 году они совершили ряд поездок по всему миру, демонстрируя возможности своих летательных аппаратов. В 1909 году братья создали компанию "Райт", которая занималась производством самолетов и подготовкой пилотов.
В Украине сегодня с 2009 года отмечают День работника Государственной исполнительной службы.
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17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы
Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.
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