17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы

Сегодня, 17 декабря, все желающие могут почтить основателей авиации и отметить День братьев Райт, пишет УНН.

Именно 17 декабря 1903 года Уилвер и Орвилл Райт совершили первый в истории пилотируемый полет на моторном аэроплане Wright Flyer. Расстояние первого полета составила 37 метров. Аппарат пробыл в воздухе 12 секунд. В тот же день уже Уилбер продержался в воздухе 59 секунд и преодолел 260 метров.

Первый самолет был сделан из еловых планок, его длина составляла 6,4 метра, высота - 2,7 метра, размах крыльев - 12,3 метра. Пропеллер приводился в движение цепной передачей, подобной велосипедной.

В последующие два года продолжали совершенствовать конструкцию аэроплана и совершили более 200 полетов. 22 мая 1906 года получили патент на свое изобретение. В 1908 году они совершили ряд поездок по всему миру, демонстрируя возможности своих летательных аппаратов. В 1909 году братья создали компанию "Райт", которая занималась производством самолетов и подготовкой пилотов.

В Украине сегодня с 2009 года отмечают День работника Государственной исполнительной службы.

Цель события - подчеркнуть, что ГИС является неотъемлемой частью правовой системы страны. Она отвечает за обеспечение принудительного исполнения решений, принятых судами и другими юридическими органами. Эта служба играет решающую роль в поддержании верховенства права и обеспечении правосудия.

Еще сегодня проходят мероприятия по случаю неофициального Всемирного дня защиты секс-работниц от насилия и жестокости.

С инициативой учредить такое событие выступила порноактриса, проститутка и сексолог Энни Спринкл

Ее идею поддержали делегаты первого Всемирного конгресса работников сексуальной индустрии, который состоялся в 2001 году в Венеции. Символом полии избрали красный зонтик.

По церковному календарю сегодня День ветхозаветного пророка Даниила, а также трех отроков: Анания, Азария и Мисаила.

По преданию, они попали в плен к Вавилонскому царя Навуходоносора, когда тот захватил Израиль.

Даниил предсказал рождение спасителя. Отроки отказались поклоняться вавилонским идолам. Когда их пытали, появился ангел и спас от казни.

Именины 17 декабря празднуют Даниил, Денис, Никита, Александр, Степан.