16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи

Сегодня, в третью субботу марта, любители скорости и автомобилей могут присоединиться к празднованию Международного дня спортивных автогонок, пишет УНН.

Событие было основано в США по случаю того, что именно в третью субботу марта на кольцевом автодроме в штате Флорида проводят гонки "12 часов Себринга".

Впервые эта одна из самых престижных гонок на выносливость была проведена в 1950 году. Сейчас в этих гонках участвуют автомобили с двумя сиденьями и закрытыми колесами.

Сегодняшнее событие - это возможность для болельщиков, команд и сообществ собраться вместе, чтобы отдать должное этому динамичному виду спорта.

Сегодня стоит посетить любые автогонки, принять участие в различных мероприятиях на автодромах или просто посмотреть трансляцию с друзьями в каком-то спортивном баре или дома.

Также 16 марта называют Днем без селфи.

Считается, что первое селфи было сделано еще в декабре 1920 года. Таким образом себя увековечили пятеро фотографов из манхэттенской фотостудии Byron Company. Фотоаппарат был достаточно тяжелый, поэтому держать его пришлось сразу двум мужчинам.

С появлением цифровых фотоаппаратов и телефонов с камеры селфи из простого фотографирования самого себя превратилось в целую культуру, и в то же время опасное занятие.

Для части людей это стало настоящей зависимостью, а некоторые ради удачного снимка готовы рисковать своей жизнью. Кроме того, увлечение селфи стало серьезно беспокоить психологов и психиатров. Люди зацикливаются на своей внешности, тратят много времени на селфи и их редактирование. Это происходит за счет живого общения и других важных дел.

Еще сегодня отмечают День свободы информации. 16 марта 1751 года родился Джеймс Мэдисон - один из авторов конституции США, четвертый президент США, и активный сторонник прозрачности и доступности власти.

Сегодняшнее событие является возможностью повысить осведомленность о важности прозрачности власти и права граждан на доступ к информации, поощряет граждан участвовать в самоуправлении и привлекать к ответственности избранных должностных лиц.

Любители хендмейда 16 марта могут присоединиться ко Дню квилтинга.

Квилтинг - это ремесло, которое заключается в художественном выстегивании и вышивании кусочков ткани, между которыми вставляют слой ваты, фатина и тому подобное.

Сейчас это распространенное хобби, которое состоит из вышивки, аппликации, шитья и пэчворка. Техникой квилтинг можно изготовить много вещей, но наиболее популярными являются подушки, одеяла и покрывала. Квилтинг имеет три вида: ручной, машинный и комбинированный.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Савина Ермопольского, который жил в Египте в III веке.

Савин родился в богатой семье, был наместником в городе Ермополь. Когда император Диоклетиан усилил гонения на христиан, Савин покинул свою должность, раздал имущество бедным и тайно ушел из города. Он поселился в отдаленном селении вместе с другими христианами, которые бежали от преследований, и все время проводил в молитвах.

Язычники долго искали Савина. Один нищий узнал и выдал его. Мужчину и других христиан схватили, долго пытали, а потом утопили в Ниле.

Именины 16 марта празднуют Александр, Павел, Трофим.