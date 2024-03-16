Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания
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Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus
Израильские власти одобрили план атаки на Рафах
В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе
Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа на выборах
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В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель
США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби
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16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи
Сегодня, в третью субботу марта, любители скорости и автомобилей могут присоединиться к празднованию Международного дня спортивных автогонок. Событие было основано в США.
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания
Тысячи словаков протестовали против правительственного плана реформирования общественного вещания путем ликвидации Радио и телевидения Словакии (RTVS) и замены его новым учреждением, контролируемым назначенным правительством советом.
ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse
Представители ХАМАСа, йеменских хуситов и других палестинских группировок провели тайную встречу, чтобы обсудить координацию действий против Израиля и потенциальную израильскую наземную операцию в Газе.
Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Олафа Шольца поставить крылатые ракеты "Таурус" в Украину в рамках "кругового обмена" с Великобританией.
Израильские власти одобрили план атаки на Рафах
Израиль утвердил план потенциальной атаки на город Рафах в секторе Газа, сохраняя надежду на прекращение огня и рассматривая предложение ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.
В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе
На следующей неделе Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в рамках пакета помощи на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы.
Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа на выборах
Бывший вице-президент в администрации Дональда Трампа Майк Пенс публично порвал с бывшим президентом после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине
Атака беспилотника в Белгородской области России привела к возгоранию автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок с сотрясением мозга.
В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель
Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в Медфорде, штат Орегон, после того, как во время полета из Сан-Франциско у него оторвалась внешняя панель.
США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби
Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы другие страны разворачивали свои войска в Украине, поскольку это является суверенным решением каждой страны, но не планируют разворачивать там свои войска.