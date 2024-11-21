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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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153 боевых столкновения на фронте: где враг атаковал больше всего

153 боевых столкновения на фронте: где враг атаковал больше всего

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 153 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 34 атаки. Противник нанес 83 авиаудара и совершил более 4000 обстрелов.

153 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Времовском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 21 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиационных удара, сбросил 138 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 92 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1380 дронов-камикадзе.

Двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, как указано, нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

На Сиверском и Краматорском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр и Липовка.

Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

Тридцать четыре атаки - такое количество за минувшие сутки, отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Проминь, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Такое же количество атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб", - указали в Генштабе.

ВСУ уничтожили 1510 захватчиков - Генштаб21 нояб. 2024, 05:26 • 11952 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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