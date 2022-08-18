15 "прилетов": Сумска область утром подверглась вражескому обстрелу, разрушена школа

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"Белопольская громада: последствия утреннего обстрела. 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка. россияне били по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - написал Живицкий в Telegram.

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В начале августа в ГПСУ отмечали, что большинство обстрелов оккупантами севера Украины происходит в Сумской области.