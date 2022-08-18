15 "прильотів": Сумщина вранці зазнала ворожого обстрілу, зруйновано школу

Цитата

"Білопільська громада: наслідки ранкового обстрілу. 15 прильотів зі ствольної артилерії по селу Павлівка. русня била по цивільним: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа. На щастя, обійшлося без людських жертв", - написав Живицький у Telegram.

Доповнення

На початку серпня у ДПСУ відзначали, що більшість обстрілів окупантами півночі України відбувається на Сумщині.