15 "прильотів": Сумщина вранці зазнала ворожого обстрілу, зруйновано школу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Білопільська громада на Сумщині сьогодні зранку зазнала ворожого обстрілу, зруйновано школу. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Білопільська громада: наслідки ранкового обстрілу. 15 прильотів зі ствольної артилерії по селу Павлівка. русня била по цивільним: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа. На щастя, обійшлося без людських жертв", - написав Живицький у Telegram.
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На початку серпня у ДПСУ відзначали, що більшість обстрілів окупантами півночі України відбувається на Сумщині.