15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

Сегодня, 15 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня мытья рук. Событие было основано в 2008 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН, пишет УНН.

Цель события - привлечь внимание детей и взрослых планеты к необходимости соблюдать правила личной гигиены и мыть руки с мылом, ведь это является самым дешевым и эффективным средством предупреждения инфекционных заболеваний.

Уже к первому Дню мытья рук в 2008 году присоединились более 120 миллионов детей из 70 стран мира.

Впервые мыть руки с мылом в 1847 году предложил врач Игнац Земмельвайс. В то время он работал в Венском госпитале и задумался над проблемой высокой детской смертности и послеродовой лихорадки у женщин.

Земмельвайс предложил медицинским работникам обрабатывать руки раствором хлорной извести. В результате смертность среди пациентов резко сократилась.

С 1995 года 15 октября отмечается Международный день сельских женщин.

По данным ООН, более 25% населения нашей планеты составляют женщины, проживающие в сельской местности.

В Украине до полномасштабного вторжения в сельских населенных пунктах проживали 30-35% населения государства, из них - более 50% составляют женщины.

Еще 15 октября отмечается День белой трости - событие, посвященное незрячим людям.

История этого атрибута незрячих людей берет начало еще в 1921 году. Молодой житель Великобритании Джеймс Бигс из-за несчастного случая потерял зрение. Но он решил приспособиться к ситуации и самостоятельно продолжать передвигаться по улицам с помощью трости.

Джеймс очень быстро понял, что черная трость в таких обстоятельствах не поможет, потому что ее не воспринимают ни пешеходы, ни водители автомобилей. Тогда мужчина покрасил трость в белый цвет, чтобы она стала заметной. Полезный опыт переняли другие незрячие англичане, а затем пользоваться белой тростью стали слепые люди в Европе и Америке.

С 1988 года 15 октября все больше стран приобщаются ко Дню потерянного ребенка.

Событие посвящено памяти младенцев, которые не родились из-за выкидышей, погибли из-за синдрома внезапной детской смерти, мертворожденных детей и малышей, умерших по другим причинам.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Лукиана Антиохийского.

Лукиан жил в ІІІ веке. В юном возрасте, после смерти родителей, он раздал все семейное имущество нищим, и решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Жители Антиохии избрали его епископом. Во время усиления гонений на христиан Лукиана бросили в тюрьму. Там он умер от пыток и голода.

По преданию, тело Лукиана выбросили в море. Через 30 дней дельфины вынесли тело на берег, и люди похоронили своего епископа.

Именины 15 октября празднуют Лукиан, Денис, Иван, Семен, Дмитрий.