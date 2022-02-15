15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры

Международный день операционной медицинской сестры

Он был учрежден Европейской ассоциацией медсестер с целью создать еще один профессиональный праздник. Инициативу встретили положительно. В операционном кабинете операционная сестра не только помогает хирургу, но также внимательно относится к каждой детали. А потому она должна иметь достаточный уровень знаний по всем разделам медицины.

Международный день детей, больных раком

Ввели этот день в 2001 году в Люксембурге, а Всемирным он стал в 2003 году. Главная цель события — привлечь внимание общества к проблеме онкобольных детей и распространить информацию о том, как им можно помочь.

День празднования одиночества

Это праздник создали в противовес Дню Влюбленных, который празднуется накануне (14 февраля). Его ввели для тех людей, у кого пока нет партнера для романтических отношений. Особенно популярен этот праздник в странах Азии. Здесь никто не удивляется, если видит 15 февраля одиноких людей, которые в одиночку проводят время в кофейне. Часто владельцы заведений делают им скидку, привлекают к различным соревнованиям и конкурсам.

Сретение Господне

Христиане празднуют этот праздник с IV века нашей эры. А первое празднование состоялось в Иерусалиме и носило тогда другое название: “40 день после Богоявления”. Паломники, которые были свидетелями празднования, утверждали, что и сама литургия, и процессия были очень торжественными.

Быстро праздник распространился по всем землям Римской империи. А в VI веке стало одним из самых почитаемых христианских праздников (во время правления императора Юстиниана). Именно император приказал праздновать его по всему государству.

Слово “сретение” переводится со старославянского языка как “встреча” или “радость”. И посвящено оно встрече Иисуса Христа (которому тогда было всего 40 дней) с праведником Симеоном. Он признал в ребенке Мессию. Родители принесли Иисуса в храм по древнему обычаю. Тогда было принято приносить мальчиков на 40-й день после рождения, а девочек на 80-й день. Спаситель обещал праведнику Симеону, что тот увидит перед смертью Спасителя. И старец восхвалял Христа как Сына Божия.

Именины: Василий.