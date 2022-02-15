15 лютого — Міжнародний день операційної медичної сестри

Міжнародний день операційної медичної сестри

Він був заснований Європейською асоціацією медсестер з метою створити ще одне професійне свято. Ініціативу зустріли позитивно. В операційному кабінеті операційна сестра не лише допомагає хірургу, але також уважно ставиться до кожної деталі. А тому вона повинна мати достатній рівень знань з усіх розділів медицини.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Запровадили цей день 2001 року в Люксембурзі, а всесвітнім він став 2003 року. Головна мета події – привернути увагу суспільства до проблеми онкохворих дітей та поширити інформацію про те, як їм можна допомогти.

День святкування самотності

Це свято створили на противагу Дню Закоханих, який святкується напередодні (14 лютого). Його запровадили для тих людей, у кого поки що немає партнера для романтичних стосунків. Особливо популярне це свято в країнах Азії. Тут ніхто не дивується, якщо бачить 15 лютого самотніх людей, які поодинці проводять час у кав’ярні. Часто власники закладів роблять їм знижку, залучають до різноманітних змагань та конкурсів.

Стрітення Господнє

Християни святкують це свято з IV століття нашої ери. А перше святкування відбулося в Єрусалимі та носило тоді іншу назву: “40 день після Богоявлення”. Паломники, які були свідками святкування, стверджували, що і сама літургія, і процесія були дуже урочистими.

Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії. А в VI столітті стало одним з найбільш шанованих християнських свят (під час правління імператора Юстиніана). Саме імператор наказав святкувати його по всій державі.

Слово “стрітення” перекладається зі старослов’янської мови як “зустріч” або “радість”. І присвячене воно зустрічі Ісуса Христа (якому тоді було всього 40 днів) з праведником Симеоном. Він визнав у дитині Месію. Батьки принесли Ісуса в храм за давнім звичаєм. Тоді було прийнято приносити хлопчиків на 40-й день після народження, а дівчаток на 80-й день. Спаситель обіцяв праведнику Симеону, що той побачить перед смертю Спасителя. І старець вихваляв Христа як Сина Божого.

Іменини: Василь.