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15 марта, 19:03 • 106326 просмотра

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15 марта, 13:44 • 142486 просмотра

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13 человек пострадали от землетрясения на юге Японии. Предупреждения о цунами нет

13 человек пострадали от землетрясения на юге Японии. Предупреждения о цунами нет

Киев • УНН

 • 23784 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН.З емлетрясение магнитудой 6,6 произошло рано утром в субботу на юго-западе Японии, ранения получили 13 человек, сообщили власти и местные СМИ, передает УНН.

Детали

Предупреждения о цунами не было выпущено после землетрясения с эпицентром на глубине 45 км у побережья Кюсю, самого южного из четырех основных островов Японии, сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Агентство сообщило, что землетрясение вызвало сотрясения в префектурах Оита и Миядзаки, которые оценивались в 5+ по японской шкале сейсмической интенсивности, которая имеет максимум 7 баллов.

В прилегающих районах пострадали 13 человек, в том числе двое людей в возрасте 80 лет получили серьезные травмы, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на местную власть.

Подтверждены многочисленные сообщения о повреждении зданий, водопроводных труб и дорог, сообщает общественная телекомпания NHK.

Как сообщили в Управлении по ядерному регулированию, об аномалиях на атомной электростанции Икату, эксплуатируемой Shikoku Electric Power, или станции Сендай, управляемая Kyushu Electric Power на юге Японии, не сообщалось.

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