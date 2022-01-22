13 людей постраждали від землетрусу на півдні Японії. Попередження про цунамі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 стався рано вранці в суботу на південному заході Японії, поранення отримали 13 людей, повідомила влада і місцеві ЗМІ, передає УНН.
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Попередження про цунамі не було випущено після землетрусу з епіцентром на глибині 45 км біля узбережжя Кюсю, найпівденнішого з чотирьох основних островів Японії, повідомляє Японське метеорологічне агентство (JMA).
Агентство повідомило, що землетрус спричинив струси в префектурах Оіта та Міядзакі, які оцінювалися в 5+ за японською шкалою сейсмічної інтенсивності, яка має максимум 7 балів.
У прилеглих районах постраждали 13 людей, у тому числі двоє людей у віці 80 років отримали серйозні травми, повідомляє газета Yomiuri з посиланням на місцеву владу.
Підтверджено численні повідомлення про пошкодження будівель, водопровідних труб та доріг, повідомляє громадська телекомпанія NHK.
Як повідомили в Управлінні з ядерного регулювання, про аномалії на атомній електростанції Ікату, що експлуатується Shikoku Electric Power, або станції Сендай, керована Kyushu Electric Power на півдні Японії, не повідомлялося.