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The New York Times

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13 людей постраждали від землетрусу на півдні Японії. Попередження про цунамі немає

13 людей постраждали від землетрусу на півдні Японії. Попередження про цунамі немає

Київ • УНН

 • 23787 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 стався рано вранці в суботу на південному заході Японії, поранення отримали 13 людей, повідомила влада і місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Попередження про цунамі не було випущено після землетрусу з епіцентром на глибині 45 км біля узбережжя Кюсю, найпівденнішого з чотирьох основних островів Японії, повідомляє Японське метеорологічне агентство (JMA).

Агентство повідомило, що землетрус спричинив струси в префектурах Оіта та Міядзакі, які оцінювалися в 5+ за японською шкалою сейсмічної інтенсивності, яка має максимум 7 балів.

У прилеглих районах постраждали 13 людей, у тому числі двоє людей у ​​віці 80 років отримали серйозні травми, повідомляє газета Yomiuri з посиланням на місцеву владу.

Підтверджено численні повідомлення про пошкодження будівель, водопровідних труб та доріг, повідомляє громадська телекомпанія NHK.

Як повідомили в Управлінні з ядерного регулювання, про аномалії на атомній електростанції Ікату, що експлуатується Shikoku Electric Power, або станції Сендай, керована Kyushu Electric Power на півдні Японії, не повідомлялося.

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