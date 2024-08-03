В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девушки, которая исчезла во время купания. Предварительная причина смерти - утопление.
Пропавшую без вести 13-летнюю девушку из Измаила обнаружили без признаков жизни в реке Дунай. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
В пятницу полиция Одесской области получила сообщение, что двое подростков разыскивают подругу, которая пошла купаться и исчезла.
Следовательно, по факту исчезновения малолетнего ребенка было начато уголовное производство.
По информации, во время поисковых работ 3 августа около 15:00 водолазы вытащили девушку из реки Дунай. Предварительно, телесных повреждений не обнаружено. Смерть ребенка, вероятно, наступила в результате утопления.
Семья погибшей зарегистрирована в службе по делам детей как сталкивающаяся со сложными жизненными обстоятельствами. Впрочем, родители не были ранее отмечены полицией.
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