Пропавшую без вести 13-летнюю девушку из Измаила обнаружили без признаков жизни в реке Дунай. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

В пятницу полиция Одесской области получила сообщение, что двое подростков разыскивают подругу, которая пошла купаться и исчезла.

Следовательно, по факту исчезновения малолетнего ребенка было начато уголовное производство.

По информации, во время поисковых работ 3 августа около 15:00 водолазы вытащили девушку из реки Дунай. Предварительно, телесных повреждений не обнаружено. Смерть ребенка, вероятно, наступила в результате утопления.

Семья погибшей зарегистрирована в службе по делам детей как сталкивающаяся со сложными жизненными обстоятельствами. Впрочем, родители не были ранее отмечены полицией.

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