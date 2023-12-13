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13-dekabrya-mezhdunarodnii-den-skripki-den-viberite-druga-patalogoanatoma

13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 04:23  •  22744 просмотра

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Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.

Сегодня, 13 декабря, отмечается Международный день скрипки, пишет УНН.

Скрипка становится популярным и аристократическим инструментом в эпоху Возрождения. Считается, что первую современную скрипку создал итальянский мастер Андреа Амати в середине XVI века.   

Самую дорогую скрипку в 1741 году создал Джузеппе Гварнери. Сейчас она стоит 18 миллионов долларов.

В Украине скрипка приобрела популярность с ХѴІІ века.

Еще сегодня можно отметить такой странный праздник как День "выберите друга-паталогоанатома".

Событие в 2017 году придумали Томас и Рут Рой, которые славятся учреждением разнообразных странных праздников.

Патологоанатомы ставят около 70% больничных диагнозов, а в области патологии существует более 18 различных специальностей. Их работа является неотъемлемой частью функционирования медицинской системы.

Этот день поощряет к дружбе с людьми, которые, фактически, имеют дело со смертью и служит напоминанием о критически важной и часто незаметную работу, которую выполняют эти специалисты.

Также 13 декабря - это День какао. 

В доколумбовой Америке в ритуальных целях высшие слои общества употребляли горьковато-терпкий охлажденный пенный напиток из растертых в пасту какао-бобов.

В ХVI веке Эрнан Кортес привез какао-бобы и шоколадный напиток майя в Европу. В Испании напиток претерпел трансформации, стал слаще и подавался горячим, более похожим на горячий шоколад, которым мы наслаждаемся сегодня.

В ХѴІІІ веке в Лондоне начали появляться шоколадные домики, а популярность напитка распространилась по всей Европе.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Они были военными и отказались выполнять приказ преследовать христиан в Севастии. За это их бросили в тюрьму, жестоко пытали и отрубили им головы.

Мощи пяти мучеников впоследствии были перенесены из Севастии в Константинополь.

Именины 13 декабря празднуют Евгений, Герман, Иаков, Василий, Владимир, Анастасия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
13 грудня: Міжнародний день скрипки, День «виберіть друга-паталогоанатома»
December 13: International Violin Day, Choose a Pathologist Friend Day
Новости по теме

13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"

Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.

УНН Lite •   •  22744 просмотра
13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"

Мьянма обогнала Афганистан как лидер по производству опия

Мьянма опередила Афганистан как крупнейший в мире производитель опиума, увеличив производство на 36% до 1080 тонн в условиях гражданской войны, тогда как производство в Афганистане упало до 330 тонн после запрета талибов.

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Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ

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