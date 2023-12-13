13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"
Киев • УНН
Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.
Сегодня, 13 декабря, отмечается Международный день скрипки, пишет УНН.
Скрипка становится популярным и аристократическим инструментом в эпоху Возрождения. Считается, что первую современную скрипку создал итальянский мастер Андреа Амати в середине XVI века.
Самую дорогую скрипку в 1741 году создал Джузеппе Гварнери. Сейчас она стоит 18 миллионов долларов.
В Украине скрипка приобрела популярность с ХѴІІ века.
Еще сегодня можно отметить такой странный праздник как День "выберите друга-паталогоанатома".
Событие в 2017 году придумали Томас и Рут Рой, которые славятся учреждением разнообразных странных праздников.
Патологоанатомы ставят около 70% больничных диагнозов, а в области патологии существует более 18 различных специальностей. Их работа является неотъемлемой частью функционирования медицинской системы.
Этот день поощряет к дружбе с людьми, которые, фактически, имеют дело со смертью и служит напоминанием о критически важной и часто незаметную работу, которую выполняют эти специалисты.
Также 13 декабря - это День какао.
В доколумбовой Америке в ритуальных целях высшие слои общества употребляли горьковато-терпкий охлажденный пенный напиток из растертых в пасту какао-бобов.
В ХVI веке Эрнан Кортес привез какао-бобы и шоколадный напиток майя в Европу. В Испании напиток претерпел трансформации, стал слаще и подавался горячим, более похожим на горячий шоколад, которым мы наслаждаемся сегодня.
В ХѴІІІ веке в Лондоне начали появляться шоколадные домики, а популярность напитка распространилась по всей Европе.
По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Они были военными и отказались выполнять приказ преследовать христиан в Севастии. За это их бросили в тюрьму, жестоко пытали и отрубили им головы.
Мощи пяти мучеников впоследствии были перенесены из Севастии в Константинополь.
Именины 13 декабря празднуют Евгений, Герман, Иаков, Василий, Владимир, Анастасия.
13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"
Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.
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