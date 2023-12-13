13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"

Сегодня, 13 декабря, отмечается Международный день скрипки, пишет УНН.

Скрипка становится популярным и аристократическим инструментом в эпоху Возрождения. Считается, что первую современную скрипку создал итальянский мастер Андреа Амати в середине XVI века.

Самую дорогую скрипку в 1741 году создал Джузеппе Гварнери. Сейчас она стоит 18 миллионов долларов.

В Украине скрипка приобрела популярность с ХѴІІ века.

Еще сегодня можно отметить такой странный праздник как День "выберите друга-паталогоанатома".

Событие в 2017 году придумали Томас и Рут Рой, которые славятся учреждением разнообразных странных праздников.

Патологоанатомы ставят около 70% больничных диагнозов, а в области патологии существует более 18 различных специальностей. Их работа является неотъемлемой частью функционирования медицинской системы.

Этот день поощряет к дружбе с людьми, которые, фактически, имеют дело со смертью и служит напоминанием о критически важной и часто незаметную работу, которую выполняют эти специалисты.

Также 13 декабря - это День какао.

В доколумбовой Америке в ритуальных целях высшие слои общества употребляли горьковато-терпкий охлажденный пенный напиток из растертых в пасту какао-бобов.

В ХVI веке Эрнан Кортес привез какао-бобы и шоколадный напиток майя в Европу. В Испании напиток претерпел трансформации, стал слаще и подавался горячим, более похожим на горячий шоколад, которым мы наслаждаемся сегодня.

В ХѴІІІ веке в Лондоне начали появляться шоколадные домики, а популярность напитка распространилась по всей Европе.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Они были военными и отказались выполнять приказ преследовать христиан в Севастии. За это их бросили в тюрьму, жестоко пытали и отрубили им головы.

Мощи пяти мучеников впоследствии были перенесены из Севастии в Константинополь.

Именины 13 декабря празднуют Евгений, Герман, Иаков, Василий, Владимир, Анастасия.