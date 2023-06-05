12 человек погибну на юге Венесуэлы из-за обвала шахты

Детали

Шахту Талавера, расположенную в Эль-Кальяо, штат Боливар в Венесуэле, затопило в среду из-за сильных дождей. Спасатели не смогли завершить работы по восстановлению до субботы.

Около 112 человек выжили во время обрушения шахты, сказал Эдгар Колина, секретарь по вопросам безопасности граждан в Боливаре, добавив, что власти вернутся на место в воскресенье, чтобы проверить, есть ли другие выжившие или жертвы.

Туннели в шахте Талавера на начальном этапе открывают неформальные шахтеры, которые ищут золото.

Дополнение

Шахта находится в так называемой горной дуге Ориноко.

Правозащитные группы и другие организации выступили с предупреждениями об опасности региона, а в прошлом году ООН сообщила, что в шахтерских регионах Венесуэлы происходят нарушения прав человека.