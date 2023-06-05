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12 людей загину на півдні Венесуели через обвал шахти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Повінь спричинила обвал золотовидобувної шахти на півдні Венесуели, убивши щонайменше 12 шахтарів, повідомила місцева влада в неділю, додавши, що тіла жертв повернуто їхнім родинам, пише Reuters, передає УНН.

12 людей загину на півдні Венесуели через обвал шахти

Деталі 

Шахту Талавера, розташовану в Ель-Кальяо, штат Болівар у Венесуелі, затопило в середу через сильні дощі. Рятувальники не змогли завершити роботи з відновлення до суботи.

Близько 112 людей вижили під час обвалення шахти, сказав Едгар Коліна, секретар із питань безпеки громадян у Боліварі, додавши, що влада повернеться на місце у неділю, щоб перевірити, чи є інші виживші, чи жертви.

Тунелі в шахті Талавера на початковому етапі відкривають неформальні шахтарі, які шукають золото.

Доповнення 

Шахта знаходиться в так званій гірничій дузі Ориноко.

Правозахисні групи та інші організації виступили з попередженнями щодо небезпечності регіону, а минулого року ООН повідомила, що в шахтарських регіонах Венесуели відбуваються порушення прав людини.

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