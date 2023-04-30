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13 марта, 19:26 • 82300 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119613 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113618 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113088 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105114 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100539 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111982 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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11 человек погибли, четверо госпитализированы в результате утечки газа на севере Индии

11 человек погибли, четверо госпитализированы в результате утечки газа на севере Индии

Киев • УНН

 • 307462 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Местные СМИ сообщают, что одиннадцать человек погибли и еще четверо были госпитализированы в результате утечки газа в воскресенье в штате Пенджаб на севере Индии, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в промышленной зоне города Лудхияна, но источник утечки газа до сих пор неясен, сообщила полиция информационному агентству Press Trust of India.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии окружили густонаселенный район и эвакуировали жителей.

Власти пытались установить тип газа в утечке, цитирует агентство чиновников по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главный министр штата Бхагвант Манн сказал, что утечка произошла из завода, но не сообщил более подробной информации в своем твите. "Оказывается вся возможная помощь", - написал он.

Добавим

Утечка газа в селе Розвадов на Львовщине, из-за которой накануне отселили местных жителей, прекратилась, людям разрешили вернуться домой.

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