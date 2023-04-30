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11 людей загинули, четверо госпіталізовано внаслідок витоку газу на півночі Індії

11 людей загинули, четверо госпіталізовано внаслідок витоку газу на півночі Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Місцеві ЗМІ повідомляють, що одинадцятеро людей загинули й ще четверо були госпіталізовані внаслідок витоку газу в неділю в штаті Пенджаб на півночі Індії, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в промисловій зоні міста Лудхіяна, але джерело витоку газу досі незрозуміле, повідомила поліція інформаційному агентству Press Trust of India.

Національні сили реагування на стихійні лиха Індії оточили густонаселений район та евакуювали мешканців.

Влада намагалася встановити тип газу у витоку, цитує агентство чиновників з ліквідації наслідків стихійних лих.

Головний міністр штату Бхагвант Манн сказав, що витік стався із заводу, але не повідомив більш детальної інформації у своєму твіті. "Надається вся можлива допомога", - написав він.

Додамо

Витік газу у селі Розвадів на Львівщині, через який напередодні відселили місцевих жителів, припинився, людям дозволили повернутися додому.

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