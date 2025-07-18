11 из 35 российских дронов сбиты за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ

россия ночью выпустила по Украине 35 дронов, 11 из них сбиты, шесть - локационно потеряны или подавлены РЭБ, 18 попали в 5 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 июля враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (29 из них - "шахеды").

"Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 6 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ