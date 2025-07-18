11 з 35 російських дронів збили за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі випустила по Україні 35 дронів, 11 з них збито, шість - локаційно втрачено або придушені РЕБ, 18 поцілили в 5 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 липня ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (29 із них - "шахеди").

"Основний напрямок удару - прифронтові території на сході країни", - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Окрім того, 6 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ