11 з 35 російських дронів збили за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ
Київ • УНН
У ніч на 18 липня ворог атакував Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони збили 11 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях.
росія вночі випустила по Україні 35 дронів, 11 з них збито, шість - локаційно втрачено або придушені РЕБ, 18 поцілили в 5 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 липня ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (29 із них - "шахеди").
"Основний напрямок удару - прифронтові території на сході країни", - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Окрім того, 6 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ18.07.25, 08:00 • 3694 перегляди