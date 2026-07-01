100-летняя жительница Винницы оформила загранпаспорт для поездки в Нидерланды

В Винницкой области почти 100-летняя женщина оформила загранпаспорт и готовится поехать к внукам в Нидерланды. Об этом сообщает Миграционная служба Винницкой области, передает УНН.

Почти в 100 лет - за новыми впечатлениями. В одно из подразделений УГМС в Винницкой области обратилась госпожа Нина, которая в почтенном возрасте, почти 100 лет, оформляет свой первый паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Несмотря на свой возраст, женщина остается открытой к новым путешествиям - говорится в сообщении.

Получив документ, женщина отправится к своим внукам в Нидерланды, чтобы провести с ними время, пообщаться и увидеть страну, о которой ранее лишь слышала из рассказов родных.

История госпожи Нины в очередной раз доказывает: для осуществления мечты, новых впечатлений и встреч с близкими нет возрастных ограничений. А современные документы открывают новые возможности для каждого гражданина независимо от возраста - добавили в Миграционной службе.

Напомним

Граждане Украины могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт.