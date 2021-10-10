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10 октября: День работников стандартизации и метрологии Украины

10 октября: День работников стандартизации и метрологии Украины

Киев  •  УНН

 • 37552 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, в мире отмечают Всемирный день бездомных, Всемирный день психического здоровья, Европейский день борьбы за отмену смертной казни. В Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии Украины, пишет УНН.

Всемирный день бездомных

Ежегодно 10 октября посвященное одной из глобальных проблем человечества, касается как “бедных” так и развитых стран, это проблема бездомности.

Люди по всему миру теряют дом из-за безработицы, низкие доходы, болезнь и природные катаклизмы. Вопреки распространенному стереотипу, алкоголизм, наркомания и асоциальное поведение не является причиной большинства случаев бездомности. Это, скорее, ее последствия.

Всемирный день психического здоровья

Этот день предложенный Всемирной организацией здравоохранения отмечать для повышения уровня осведомленности о проблемах психического здоровья и мобилизации усилий в поддержку лучшего психического здоровья.

Этот день был впервые отмечен 10 октября 1992 по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, глобальной организации по психическому здоровью. Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.

Психические и неврологические расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением наркотиков и других веществ, распространены во всех регионах мира. Они поражают каждое сообщество и каждую возрастную группу в странах с различными уровнями дохода. На эти расстройства приходится 14% глобального бремени болезней, но большинство людей, страдающих от них (75% из которых проживают в странах с низким уровнем дохода), не имеют доступа к необходимому им лечения.

Европейский день борьбы за отмену смертной казни

День был объявлен в 2002 году по инициативе Всемирной коалиции за отмену смертной казни. 27 сентября 2007 Совет Европы официально провозгласила 10 октября Европейским днем против смертной казни.

Отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию. Однако, через несколько месяцев смертные приговоры снова продолжили выполнять, придя к выводу, что решение о моратории было принято без соблюдения надлежащей процедуры. Такое положение вещей могло привести к исключению Украины из Совета Европы, в 1997 году мораторий на исполнение смертных приговоров вновь начал действовать, и с тех пор в Украине уже никого не казнили.

29 декабря 1999 Конституционный суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. В связи с этим в 2000 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие “смертная казнь” из официального списка уголовных наказаний Украины.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Франция стремится отменить смертную казнь в мире, будучи главой Совета ЕС

День работников стандартизации и метрологии

Ежегодно отмечается в Украине 10 октября.

В Украине действует Закон “О стандартизации”, который устанавливает правовые и организационные основы стандартизации в Украине и направлен на обеспечение единой технической политики в этой сфере.

Закон говорит, что целью стандартизации в Украине является обеспечение безопасности для жизни и здоровья человека, животных, растений, а также имущества и охраны окружающей среды; создание условий для рационального использования всех видов национальных ресурсов и соответствия объектов стандартизации своему назначению; содействие устранению технических барьеров в торговле.

Религиозный праздник

10 октября православная церковь чтит память Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. По сей день завершается пчелиный девятина — 9 дней, в течение которых готовили пчел к предстоящей зиме. В омшаник убирали улья с пчелами на холодный период. 

В воскресенье, 10 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Зина, Игнатий и Марк.

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