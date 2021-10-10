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10 жовтня: День працівників стандартизації та метрології України

10 жовтня: День працівників стандартизації та метрології України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день бездомних, Всесвітній день психічного здоров'я, Європейський день боротьби за скасування смертної кари. В Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології України, пише УНН.

Всесвітній день бездомних

Щороку 10 жовтня присвячене одній з глобальних проблем людства, яка стосується як “бідних” так і розвинених країн, це проблема бездомності.

Люди по всьому світу втрачають дім через безробіття, низькі доходи, хворобу та природні катаклізми. Всупереч поширеному стереотипу, алкоголізм, наркоманія та асоціальна поведінка не є причиною більшості випадків бездомності. Це, скоріше, її наслідки.

Всесвітній день психічного здоров’я

Цей день запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров’я відзначати задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізації зусиль на підтримку кращого психічного здоров’я.

Цей день був вперше відзначений 10 жовтня 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я, глобальної організації з психічного здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає психічне здоров’я як стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою спільноту. У цьому сенсі психічне здоров’я є основою благополуччя людини і ефективного функціонування спільноти.

Психічні і неврологічні розлади, а також розлади, пов’язані з вживанням наркотиків і інших речовин, поширені у всіх регіонах світу. Вони вражають кожне співтовариство і кожну вікову групу в країнах з різними рівнями доходу. На ці розлади припадає 14% глобального тягаря хвороб, але більшість людей, які страждають від них (75% з яких проживають в країнах з низьким рівнем доходу), не мають доступу до необхідного їм лікування.

Європейський день боротьби за скасування смертної кари

День був оголошений у 2002 році з ініціативи Всесвітньої коаліції за скасування смертної кари. 27 вересня 2007 року Рада Європи офіційно проголосила 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари.

Відсутність смертної кари є обов’язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на виконання смертних вироків уперше почав діяти в 1995 році, незадовго до вступу в цю міжнародну організацію. Проте, через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати, дійшовши висновку, що рішення про мораторій було прийнято без дотримання належної процедури. Такий стан речей міг призвести до виключення України з Ради Європи, але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав діяти, й відтоді в Україні вже нікого не страчували.

29 грудня 1999 року Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У зв’язку з цим у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття “смертна кара” з офіційного списку кримінальних покарань України.

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День працівників стандартизації і метрології

Щорічно відзначається в Україні 10 жовтня.

В Україні діє Закон “Про стандартизацію”, який встановлює правові та організаційні основи стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

Закон говорить, що метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя і здоров’я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони навколишнього середовища; створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню; сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі.

Релігійне свято

10 жовтня православна церква вшановує пам’ять Саватія Соловецького, засновника обителі на Соловках. До цього дня завершується бджолина дев’ятина — 9 днів, протягом яких готували бджіл до майбутньої зими. В бджоляник прибирали вулика з бджолами на холодний період. 

У неділю, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Зіна, Ігнатій та Марк.

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