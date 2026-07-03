10 человек до сих пор не выходят на связь после массированной атаки рф на Киев - Зеленский

В Киеве после одной из самых массированных атак рф до сих пор не выходят на связь 10 человек, сообщил в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Киеве еще продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях российских ударов прошлой ночью. Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще 10 человек не выходят на связь. Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется" - написал Зеленский.

Президент указал, что по состоянию на сейчас известно, что из-за вчерашнего удара по Киеву погибло 30 человек. "Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил он.

Почти сто человек было ранено, и среди них есть дети, указал Зеленский.

Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100

"Вчера вечером россияне атаковали Кривой Рог, нанесли удар по территории обычного гаражного кооператива. Семь человек было ранено. Повреждены жилые дома, две школы. Ночью атаковали частный дом в Харьковской области. Шесть человек травмировано, и трое из них дети. Вчера днем россияне нанесли ракетные удары по областной больнице в Херсоне. Точно знали, куда бьют и что военного смысла в этом нет. К сожалению, погиб врач, также была ранена медсестра. Ночью на Сумщине дроновым ударом по многоэтажке убили четырех человек, среди них мама и дочь. Мои соболезнования родным и близким", - написал Президент.

"Каждый день и каждую ночь россияне бьют по обычной гражданской инфраструктуре, и террор – это единственное, что у них осталось как аргумент не останавливать войну. Надежная защита украинского неба нужна как предпосылка для дипломатии. Рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего с антибаллистикой. Благодарен всем, кто уже помогает", - подчеркнул Зеленский.