1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания для почтения памяти павших защитников и защитниц
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 1 октября в воскресенье в 9:00. Центральные площади и улицы украинских городов остановятся для минуты молчания, чтобы почтить память павших защитников и защитниц нашего государства, передает УНН с ссылкой на Telegram президента.
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"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев", - говорится в сообщении.
"Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута почтения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - добавил президент.