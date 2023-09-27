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1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць

1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць

Київ • УНН

 • 439472 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. 1 жовтня у Неділю о 9:00. Центральні площі та вулиці українських міст зупиняться для хвилини мовчання, щоб вшанувати памʼять полеглих захисників і захисниць нашої держави, передає УНН з посиланням на Telegram президента.

Цитата

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців", - йдеться в повідомленні.

"Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", - додав президент. 

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