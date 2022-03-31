1 апреля возобновятся переговоры украинской и российской делегаций - Арахамия

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"Переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся 1 апреля. На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас наступила потребность встречи лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", - написал он.

Напомним

Арахамия рассказал о роли Абрамовича на переговорах.