1 апреля возобновятся переговоры украинской и российской делегаций - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава украинской делегации на переговорах с рф и народный депутат Давид Арахамия заявил, что переговоры двух делегаций в онлайн формате возобновятся 1 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Арахамии.
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"Переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся 1 апреля. На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас наступила потребность встречи лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", - написал он.
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