1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

Сегодня, первого июля, все поклонники отечественных историко-культурных ценностей могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня архитектуры Украины. Событие было основано в 1995 году, пишет УНН.

Архитектура в классическом понимании этого слова на территории Украины берет свое начало со времен Киевской Руси.

Самыми красивыми постройками Киевской Руси были храмы - в большинстве пирамидальной формы, с гладкими стенами, украшенными кирпичными или каменными деталями, что придавало сооружению нарядности. Также в качестве декора наши предки использовали живопись и мозаику.

На западных территориях Украины городские застройки отличались более четким геометрическим планированием - сети улиц, площадей и кварталов стремились к прямоугольной форме.

В конце XVII - начале XVIII века на наших землях сформировался новый стиль: украинское барокко. Здания этого стиля отличаются мягкими формами и уравновешенной композицией, а также декоративным убранством, которое имеет четкий посыл к народному искусству.

В начале XX века в Украине появились новые архитектурные стили: модерн и необарокко.

За время российского вторжения в Украине уничтожено или повреждено 1062 объекта культурного наследия. Абсолютное большинство из них - это памятники архитектурного искусства.

Также сегодня в Украине свой профессиональный праздник отмечают следователи и государственные регистраторы.

Любители музыки сегодня могут отпраздновать Международный день регги - событие, которое посвящено музыкальному стилю, возникшему в 60-х годах ХХ века на Ямайке.

Характерными особенностями регги являются неотшлифованное звучание и сильная зависимость композиций от ритма.

К концу 70-х годов музыкальный стиль быстро распространился за пределы небольшого острова Ямайка. Поклонники регги появились в Соединенных Штатах, Австралии и Великобритании. Позже у музыкального стиля возникли сопутствующие жанры и вариации. Ямайцы видят в реге не просто музыкальное направление, а целую экзотическую философию.

Самым известным исполнителем регги был культовый певец и музыкант Боб Марли.

Еще сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня идентификации домашних животных.

Событие напоминает о важности надлежащей идентификации домашних животных, ведь идентификационный жетон с актуальной контактной информацией и микрочипом может значительно повысить шансы потерянного любимца на воссоединение со своим хозяином.

Любители острых блюд сегодня могут присоединиться к Международному дню куриных крылышек. Событие было основано в 1977 году в США, и быстро приобрело популярность во многих странах мира.

Считается, что в 1964 году повар ресторана Anchor Bar and Grill в Баффало Тереза Беллисио приготовила, казалось бы обычное, блюдо - обжарила куриные крылышки и добавила к ним острый соус.

Блюдо стало очень популярным, поэтому его начали готовить во многих ресторанах не только США, но и других стран мира.

По статистике, каждый год в США съедают почти 30 миллиардов куриных крылышек.

По старому календарю у христиан восточного обряда сегодня начинается Петров пост.

Во время поста следует исключить из рациона или существенно ограничить потребление молочных продуктов, яиц, мяса и других продуктов животного происхождения. Запрещено употреблять алкоголь.

Самыми строгими днями поста являются среда и пятница, когда разрешено исключительно сухоядение. В понедельник нельзя употреблять блюда с добавлением масла. Во все остальные дни недели разрешены блюда с маслом, рыбой, морепродуктами, грибами.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святых Космы и Дамиана.

Эти братья-близнецы жили в III веке, проповедовали христианство и бесплатно лечили больных.

Во время усиления гонений на христиан братьев схватили, долго и жестоко пытали и казнили.

Именины сегодня празднуют Демьян, Кузьма, Аркадий, Константин, Ангелина.