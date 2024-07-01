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1 липня: День архітектури України, Міжнародний день регі

Київ • УНН

 • 111411 перегляди

Сьогодні, першого липня, усі шанувальники вітчизняних історико-культурних цінностей можуть долучитися до заходів з нагоди Дня архітектури України. Подія була започаткована у 1995 році. Архітектура в класичному розумінні цього слова на території України бере свій початок з часів Київської Русі.

1 липня: День архітектури України, Міжнародний день регі

Сьогодні, першого липня, усі шанувальники вітчизняних історико-культурних цінностей можуть долучитися до заходів з нагоди Дня архітектури України. Подія була започаткована у 1995 році, пише УНН.

Архітектура в класичному розумінні цього слова на території України бере свій початок з часів Київської Русі.  

Найгарнішими будівлями Київської Русі були храми — в більшості пірамідальної форми, з гладкими стінами, прикрашеними цегляними або кам’яними деталями, що надавало споруді ошатності. Також в якості декору наші предки використовували живопис та мозаїку.

На західних територіях України міські забудови вирізнялися чіткішим геометричним плануванням - мережі вулиць, площ та кварталів прагнули до прямокутної форми.

В кінці XVII - на початку XVIII століття на наших землях сформувався новий стиль: українське бароко. Будівлі цього стилю вирізняються м’якими формами та врівноваженою композицією, а також декоративним оздобленням, яке має чіткий посил до народного мистецтва.

На початку XX століття в Україні з’явилися нові архітектурні стилі: модерн та необароко.

За час російського вторгнення в Україні знищено або пошкоджено 1062 об’єкти культурної спадщини. Абсолютна більшість з них – це пам’ятки архітектурного мистецтва.

Також сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають слідчі та державні реєстратори.

Любителі музики сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день регі – подію, яка присвячена музичному стилю, що виник у 60-х роках ХХ століття на Ямайці.

Характерними особливостями регі є невідшліфоване звучання та сильна залежність композицій від ритму.

До кінця 70-х років музичний стиль швидко розповсюдився поза межі невеликого острову Ямайка. Шанувальники регі з’явилися у Сполучених Штатах, Австралії та Великій Британії. Пізніше у музичного стилю виникли супутні жанри та варіації. Ямайці вбачають у регі не просто музичний напрямок, а цілу екзотичну філософію.

Найвідомішим виконавцем регі був культовий співак та музикант Боб Марлі.

Ще сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Дня ідентифікації домашніх тварин.

Подія нагадує про важливість належної ідентифікації  домашніх тварин, адже ідентифікаційний жетон з актуальною контактною інформацією та мікрочипом може значно підвищити шанси загубленого улюбленця на возз’єднання зі своїм господарем.

Любителі гострих страв сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня курячих крилець. Подія була започаткована у 1977 році в США, і швидко набула популярності у багатьох країнах світу.

Вважається, що у 1964 році кухар ресторану Anchor Bar and Grill у Баффало Тереза Беллісіо приготувала, здавалося би звичайну, страву – обсмажила курячі крильцята додала до них гостри соус.

Страва стала дуже популярною, тож її почали готувати у багатьох ресторанах не тільки США, але й інших країн світу.

За статистикою, щороку в США з’їдають  майже 30 мільярдів курячих крилець.

За старим календарем у християн східного обряду сьогодні починається Петрів піст.

Під час посту слід виключити з раціону або суттєво обмежити споживання молочних продуктів, яєць, м’яса та інших продуктів тваринного походження. Заборонено вживати алкоголь.

Найсуворішими днями посту є середа та п’ятниця, коли дозволено виключно сухоїдіння. У понеділок не можна вживати страви з додаванням олії. У всі інші дні тижня дозволені страви з олією, рибою, морепродуктами, грибами.

На новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті святих Косми та Дам’яна.

Ці брати-близнюки жили у ІІІ столітті, проповідували християнство та безкоштовно лікували хворих.

Під час посилення гонінь на християн братів схопили, довго та жорстоко катували і стратили.

Іменини сьогодні святкують Дем’ян, Кузьма, Аркадій, Костянтин, Ангеліна.

Захар Подкидишев

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