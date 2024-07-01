1 липня: День архітектури України, Міжнародний день регі
Київ • УНН
Сьогодні, першого липня, усі шанувальники вітчизняних історико-культурних цінностей можуть долучитися до заходів з нагоди Дня архітектури України. Подія була започаткована у 1995 році. Архітектура в класичному розумінні цього слова на території України бере свій початок з часів Київської Русі.
Сьогодні, першого липня, усі шанувальники вітчизняних історико-культурних цінностей можуть долучитися до заходів з нагоди Дня архітектури України. Подія була започаткована у 1995 році, пише УНН.
Архітектура в класичному розумінні цього слова на території України бере свій початок з часів Київської Русі.
Найгарнішими будівлями Київської Русі були храми — в більшості пірамідальної форми, з гладкими стінами, прикрашеними цегляними або кам’яними деталями, що надавало споруді ошатності. Також в якості декору наші предки використовували живопис та мозаїку.
На західних територіях України міські забудови вирізнялися чіткішим геометричним плануванням - мережі вулиць, площ та кварталів прагнули до прямокутної форми.
В кінці XVII - на початку XVIII століття на наших землях сформувався новий стиль: українське бароко. Будівлі цього стилю вирізняються м’якими формами та врівноваженою композицією, а також декоративним оздобленням, яке має чіткий посил до народного мистецтва.
На початку XX століття в Україні з’явилися нові архітектурні стилі: модерн та необароко.
За час російського вторгнення в Україні знищено або пошкоджено 1062 об’єкти культурної спадщини. Абсолютна більшість з них – це пам’ятки архітектурного мистецтва.
Також сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають слідчі та державні реєстратори.
Любителі музики сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день регі – подію, яка присвячена музичному стилю, що виник у 60-х роках ХХ століття на Ямайці.
Характерними особливостями регі є невідшліфоване звучання та сильна залежність композицій від ритму.
До кінця 70-х років музичний стиль швидко розповсюдився поза межі невеликого острову Ямайка. Шанувальники регі з’явилися у Сполучених Штатах, Австралії та Великій Британії. Пізніше у музичного стилю виникли супутні жанри та варіації. Ямайці вбачають у регі не просто музичний напрямок, а цілу екзотичну філософію.
Найвідомішим виконавцем регі був культовий співак та музикант Боб Марлі.
Ще сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Дня ідентифікації домашніх тварин.
Подія нагадує про важливість належної ідентифікації домашніх тварин, адже ідентифікаційний жетон з актуальною контактною інформацією та мікрочипом може значно підвищити шанси загубленого улюбленця на возз’єднання зі своїм господарем.
Любителі гострих страв сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня курячих крилець. Подія була започаткована у 1977 році в США, і швидко набула популярності у багатьох країнах світу.
Вважається, що у 1964 році кухар ресторану Anchor Bar and Grill у Баффало Тереза Беллісіо приготувала, здавалося би звичайну, страву – обсмажила курячі крильцята додала до них гостри соус.
Страва стала дуже популярною, тож її почали готувати у багатьох ресторанах не тільки США, але й інших країн світу.
За статистикою, щороку в США з’їдають майже 30 мільярдів курячих крилець.
За старим календарем у християн східного обряду сьогодні починається Петрів піст.
Під час посту слід виключити з раціону або суттєво обмежити споживання молочних продуктів, яєць, м’яса та інших продуктів тваринного походження. Заборонено вживати алкоголь.
Найсуворішими днями посту є середа та п’ятниця, коли дозволено виключно сухоїдіння. У понеділок не можна вживати страви з додаванням олії. У всі інші дні тижня дозволені страви з олією, рибою, морепродуктами, грибами.
На новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті святих Косми та Дам’яна.
Ці брати-близнюки жили у ІІІ столітті, проповідували християнство та безкоштовно лікували хворих.
Під час посилення гонінь на християн братів схопили, довго та жорстоко катували і стратили.
Іменини сьогодні святкують Дем’ян, Кузьма, Аркадій, Костянтин, Ангеліна.