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Зйомки "Андора" із "Зоряних воєн" скасували через загрозу обвалу кар'єру

Зйомки "Андора" із "Зоряних воєн" скасували через загрозу обвалу кар'єру

Київ • УНН

 • 939238 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зйомки останнього серіалу із "Зоряних воєн" "Андор" у Великій Британії були скасовані через загрозу обвалу у кар'єрі, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Занедбаний кар’єр Вінспіт в англійському графстві Дорсет планувалося використовувати для останнього серіалу "Андор" із "Зоряних воєн" від Disney+.

Серіал є приквелом спін-оффу 2016 року "Ізгой-один" і розповідає про головного героя Кассіана Андора.

Прес-секретар Національного трасту (National Trust) підтвердила, що зйомки були скасовані з міркувань безпеки.

Раніше знімальна група використовувала майданчик для зйомок два роки тому і очікувала відновлення роботи.

Менеджер трасту в Пурбеку Трейсі Черчер сказала, що занепокоєння виникло через «неспокійну погоду, яка збільшила ризик каменепадів і зсувів».

Відвідувачам, які сподіваються дослідити узбережжя Дорсета, також рекомендували слідувати вказівникам і триматися подалі від небезпечних зон, доки не будуть проведені дослідження.

Доповнення

Зйомки серіалу "Зоряних воєн" почалися у Великій Британії в травні 2021 року, тоді виконавця головної ролі Дієго Луну та штурмовиків помітили на пляжі в Клівлі, графство Ланкашир.

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