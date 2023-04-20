Съемки "Андора" из "Звездных войн" отменили из-за угрозы обвала карьера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Съемки последнего сериала из "Звездных войн" "Андор" в Великобритании были отменены из-за угрозы обвала в карьере, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Заброшенный карьер Винспит в английском графстве Дорсет планировалось использовать для последнего сериала "Андор" из "Звездных войн" от Disney+.
Сериал является приквелом спин-оффа 2016 года "Изгой-один" и рассказывает о главном герое Кассиане Андоре.
Пресс-секретарь Национального траста (National Trust) подтвердила, что съемки были отменены по соображениям безопасности.
Ранее съемочная группа использовала площадку для съемок два года назад и ожидала возобновления работы.
Менеджер траста в Пурбеке Трейси Черчер сказала, что беспокойство возникло из-за «неспокойной погоды, которая увеличила риск камнепадов и оползней».
Посетителям, которые надеются исследовать побережье Дорсета, также рекомендовали следовать указателям и держаться подальше от опасных зон, пока не будут проведены исследования.
Дополнение
Съемки сериала "Звездных войн" начались в Великобритании в мае 2021 года, тогда исполнителя главной роли Диего Луну и штурмовиков заметили на пляже в Кливли, графство Ланкашир.