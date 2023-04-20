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Съемки "Андора" из "Звездных войн" отменили из-за угрозы обвала карьера

Киев • УНН

 • 939237 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Съемки последнего сериала из "Звездных войн" "Андор" в Великобритании были отменены из-за угрозы обвала в карьере, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Заброшенный карьер Винспит в английском графстве Дорсет планировалось использовать для последнего сериала "Андор" из "Звездных войн" от Disney+.

Сериал является приквелом спин-оффа 2016 года "Изгой-один" и рассказывает о главном герое Кассиане Андоре.

Пресс-секретарь Национального траста (National Trust) подтвердила, что съемки были отменены по соображениям безопасности.

Ранее съемочная группа использовала площадку для съемок два года назад и ожидала возобновления работы.

Менеджер траста в Пурбеке Трейси Черчер сказала, что беспокойство возникло из-за «неспокойной погоды, которая увеличила риск камнепадов и оползней».

Посетителям, которые надеются исследовать побережье Дорсета, также рекомендовали следовать указателям и держаться подальше от опасных зон, пока не будут проведены исследования.

Дополнение

Съемки сериала "Звездных войн" начались в Великобритании в мае 2021 года, тогда исполнителя главной роли Диего Луну и штурмовиков заметили на пляже в Кливли, графство Ланкашир.

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