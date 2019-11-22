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З’явилося відео катування собаки живодером на Хмельниччині (18+)

З’явилося відео катування собаки живодером на Хмельниччині (18+)

Київ • УНН

 • 19802 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив у себе на сторінці в Facebook відео на якому зафіксовано момент, коли собаку прив’язану до авто протягують дорогою на значній швидкості, повідомляє УНН.

“Днями на Хмельниччині стався жахливий злочин. Живодер, на призвіще Байдич В. Г. взнав, що собака на призвисько Барсик вкусила його матір. З метою помсти, він прив’язав собаку ланцюгом до свого авто та потягнув Барсика за автівкою по асфальту спричиняючи муки та каліцтво живої істоті. На зустріч йому їхала небайдужа людина — Олександр Зорін. Він розвернув свою „Шкоду“, наздогнав Байдіча, заставив його зупинитися і припинити ти катувати тварину. Після чого викликав поліцію. Нелюдь був тимчасово затриманий і його злочин був задокументований спіробітниками поліції”, — розповів Геращенко.

Як повідомляв УНН, наразі собака у Харкові в експертній установі для встановленя ступені тяжкості нанесених живодером травм.

Байдичу підготовлений проект підозри за звинуваченням його по ст. 299 Кримінального Кодексу — “Жорстоке поводження з тваринами”.

“Якщо прокуратура визнає, що цей злочин кваліфікується за частиною 3 цієї статті, — „жорстоке поводження з твариною вчинено з особливою жорстокістю“, то Байдич В. Г. может отримати від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо лише за 1 частиною — то він лише отримає або арешт до 6 місяців, або умовний термін до 3 — х років”, — написав Геращенко.

Заступник міністра також подякував Олександрові Зоріну, який зупинив живодера.

“Він найближчим часом буде запрошений до Голови Національної поліції Ігоря Кліменко для вручення нагороди (цінного подарунка) за свою небайдужість”, — написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, 17 листопада у селі Кузьмин Хмельницької області собака став жертвою жорстокого поводження — слідством встановлено, що чоловік на залізному ланцюгу тягнув собаку за автомобілем. Після того, як підозрюваний протяг собаку не менше ніж півтора кілометри, його змусив зупинитися випадковий свідок.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто “з особливою жорстокістю”. Підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

Як повідомляв УНН, у справі підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною в Хмельницькій області встановлено, що собаку, після того як тягли за автомобілем, хотіли приспати.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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