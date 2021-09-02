Звукова скульптура з'явилася в Одесі на день міста

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Арт-об’єкт являє собою скульптуру, що нагадує формою вухо і черепашку, яка транслює суміш різних звуків. Це шум моря, хрускіт кавунів, гудки кораблів, нявкання котів і інше. Скульптура створена в рамках всеукраїнського проекту “Звуки міста”, присвяченого 30-річчю незалежності України.

Її автори Алена Тимошенко, Наталія Ткаченко і Лера Гінзбург хотіли передати через звуки атмосферу міста. У цьому їм помоголо одесити — Олексій Ботвінов, Михайло Рева, Даяна Ястремська та Борис Барський. Аналогічні скульптури, але зі своїми звуками, з’являться ще в 6 містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Маріуполі. Також вже створено об’єднане звучання для території Криму.