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Зволікання Б.Обами щодо РФ названо "найслабшим рішенням" за час президентства

Зволікання Б.Обами щодо РФ названо "найслабшим рішенням" за час президентства

Київ • УНН

 • 7113 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Зволікання Барака Обами із запровадженням санкцій щодо Росії у відповідь на її втручання у вибори у США є його найслабшим політичним рішенням за весь час перебування на чолі США. Таку думку висловив відомий американський політичний експерт, президент аналітичної компанії Eurasia Group Ян Бреммер, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Те, що Обама готує санкції проти Росії за кібератаки під час виборів президента у США менше ніж за місяць до відходу з посади, є його найслабшим політичним рішенням за 8 років", - відзначив Я.Бреммер.

"Ще санкції проти Росії? А чому б не почекати до 19-го січня (останній день перебування Обами на посаді президента США - ред.)?", - додав він.

Аналітик також відзначив, що останні заходи Барака Обами на чолі Білого дому мають хіба що символічне значення.

"Голосування у Радбезі ООН проти Ізраїлю, зустріч з прем'єром Японії у Перл-Харбор, санкції проти Росії за хакерські атаки - останні дні Обами на посаді наповнені символізмом, але не більше", - відзначив Я.Бреммер.

Нагадаємо, Washington Post повідомив, що адміністрація президента США Барака Обами близька до анонсування пакету заходів, націлених на покарання Росії за її спроби втручання у хід президентських виборів 2016 року.

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