Зволікання Б.Обами щодо РФ названо "найслабшим рішенням" за час президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Зволікання Барака Обами із запровадженням санкцій щодо Росії у відповідь на її втручання у вибори у США є його найслабшим політичним рішенням за весь час перебування на чолі США. Таку думку висловив відомий американський політичний експерт, президент аналітичної компанії Eurasia Group Ян Бреммер, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Те, що Обама готує санкції проти Росії за кібератаки під час виборів президента у США менше ніж за місяць до відходу з посади, є його найслабшим політичним рішенням за 8 років", - відзначив Я.Бреммер.
"Ще санкції проти Росії? А чому б не почекати до 19-го січня (останній день перебування Обами на посаді президента США - ред.)?", - додав він.
Аналітик також відзначив, що останні заходи Барака Обами на чолі Білого дому мають хіба що символічне значення.
"Голосування у Радбезі ООН проти Ізраїлю, зустріч з прем'єром Японії у Перл-Харбор, санкції проти Росії за хакерські атаки - останні дні Обами на посаді наповнені символізмом, але не більше", - відзначив Я.Бреммер.
Нагадаємо, Washington Post повідомив, що адміністрація президента США Барака Обами близька до анонсування пакету заходів, націлених на покарання Росії за її спроби втручання у хід президентських виборів 2016 року.