Звільнення українських бранців із Сирії: у МЗС розповіли подробиці

"На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та завдяки послідовній і системній роботі МЗС та інших компетентних органів, а також комунікаційному сприянню Меджлісу кримськотатарського народу в новорічну ніч до України повернулися дев’ять українців - двоє жінок та семеро дітей. Вони майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії у надзвичайно складних умовах. Нарешті, після тривалої розлуки, евакуйовані громадяни зможуть обійняти своїх близьких. Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптації до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу", - сказала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що у таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українці, зокрема кримські татари. Над їх поверненням працюють у МЗС, Офісі Президента та Меджлісі кримськотатарського народу.

Нагадаємо, Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що заважало процесу звільнення українських бранців із Сирії.