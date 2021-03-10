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"Зверніть увагу на оборот вагонів": експерт ТСК щодо "Укразлізниці" оцінив озвучені Жмаком результати роботи

"Зверніть увагу на оборот вагонів": експерт ТСК щодо "Укразлізниці" оцінив озвучені Жмаком результати роботи

Київ • УНН

 • 26060 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Очільник експертної групи Тимчасової слідчої комісії ВР, створеної для вивчення критичної ситуації в "Укрзалізниці" (УЗ), Сергій Підгорецький прокоментував озвучені сьогодні Володимиром Жмаком результати діяльності держпідприємства за 2020 рік, повідомляє УНН.

Деталі

"На жаль, ні пан Жмак, ні його команда не розуміють ситуації, яка виникла в Укрзалізниці. Ні в якому разі робота ТСК не є упередженим ставленням до них. Народні депутати змушено розбираються, що було на УЗ, що є і що заважає сьогодні українській залізниці нормально функціонувати", - зазначив Підгорецький.

Він прокоментував озвучені Жмаком результати роботи УЗ за 2020 рік, відзначивши, що хвалитися особливо нічим.

"Жмак цифрами не здивував. Цифри називаються ті ж, що і були у його попередників. Я хотів би звернути увагу на одну цифру, яку він озвучив: 14-15 діб оборот вагонів - це жахливий оборот. До 2014 року УЗ була здатна здійснювати оборот за 4-5 доби, а 14-15 діб - це результат попередників Жмака. У чому поліпшення, невідомо. З цим потрібно розбиратися, і я думаю, що ТСК зробить все для того, щоб це з'ясувати і дати відповідь Президенту, міністрові, народним депутатам і людям, що робити, щоб поліпшити роботу УЗ", - сказав експерт.

Він також оцінив можливість заслуховування Жмака на засіданні ТСК під поліграфом, згоду на який голова УЗ дав на сьогоднішній пресконференції в Києві.

"На скільки мені відомо, готуються матеріали для запрошення Жмака на засідання ТСК. Але попередньо вони повинні надати відповіді на запити, які відправлені УЗ", - повідомив Підгорецький.

Окрім того він пояснив, чому Жмак на сьогоднішній пресконференції оцінював ефективність вантажоперевезень УЗ - основного джерела доходів всієї "Укразлізниці" - обсягами, замість того, щоб оцінювати результат у грошовому еквіваленті, який на тлі обсягів, що виросли, стрімко падає.

"Це один з механізмів приховати реальну ситуацію, щоб люди не розбиралися по суті. Так роблять, як правило, коли намагаються виправдати свої дії", - прокоментував експерт.

Доповнення

Сьогодні, 10 березня, очільник УЗ Володимир Жмак провів пресконференцію в Києві на тему результатів роботи держпідприємства за 2020 рік. Коментуючи ситуацію в УЗ, він вказав на бездіяльність Наглядової ради, а також висловив готовність прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії і надати інформацію нардепам під поліграфом.

Нагадаємо, що Тимчасова слідча комісія в парламенті створена наприкінці січня 2021 року, щоб оцінити критичну ситуацію "Укрзалізниці". На засіданнях ТСК вже побував міністр інфраструктури Владислав Криклій та члени Наглядової ради УЗ. Останнім часом на членів ТСК публічно почав тиснути Міхеіл Саакашвілі - друг голови УЗ Володимира Жмака і соратник директора з комерційної роботи УЗ Іраклі Езугбая.

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