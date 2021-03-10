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“Обратите внимание на оборот вагонов”: эксперт ВСК по “Укразлизныци” оценил озвученные Жмаком результаты работы

“Обратите внимание на оборот вагонов”: эксперт ВСК по “Укразлизныци” оценил озвученные Жмаком результаты работы

Киев  •  УНН

 • 26054 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Глава экспертной группы Временной следственной комиссии ВР, созданной для изучения критической ситуации в “Укрзализныце” (УЗ), Сергей Подгорецкий прокомментировал озвученные сегодня Владимиром Жмаком результаты деятельности госпредприятия за 2020 год, сообщает УНН.

Детали

“К сожалению, ни господин Жмак, ни его команда не понимают ситуации, которая сложилась в Укрзализныци. Ни в коем случае работа ВСК не является предвзятым отношением к ним. Народные депутаты вынуждено разбираются, что было на УЗ, что есть и что мешает сегодня украинской железной дороге нормально функционировать”, — отметил Подгорецкий.

Он прокомментировал озвученные Жмаком результаты работы УЗ за 2020 год, обозначив, что хвастаться особо нечем.

“Жмак цифрами не удивил. Цифры называются те же, что и были у его предшественников. Я хотел бы обратить внимание на одну цифру, которую он озвучил: 14-15 суток оборот вагонов — это ужасный оборот. До 2014 года УЗ была способна совершать оборот за 4-5 суток, а 14-15 суток — это результат предшественников Жмака. В чем улучшение, неизвестно. С этим нужно разбираться, и я думаю, что ВСК сделает все для того, чтобы это выяснить и дать ответ Президенту, министру, народным депутатам и людям, что делать, чтоб улучшить работу УЗ”, — сказал эксперт.

Он также оценил возможность заслушивания Жмака на заседании ВСК под полиграфом, согласие на который глава УЗ дал на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

“На сколько мне известно, готовятся материалы для приглашения Жмака на заседания ВСК. Но предварительно они должны предоставить ответы на запросы, которые отправлены УЗ”, — сообщил Подгорецкий.

Кроме того он объяснил, почему Жмак на сегодняшней пресс-конференции оценивал эффективность грузоперевозок УЗ — основного источника доходов всей “Укразлизныци”- объёмами, вместо того, чтобы оценивать результат в денежном эквиваленте, который на фоне выросших объёмов стремительно падает.

“Это один из механизмов скрыть реальную ситуацию, чтоб люди не разбирались по существу. Так делают, как правило, когда пытаются оправдать свои действия”, — прокомментировал эксперт.

Дополнение

Сегодня, 10 марта глава УЗ Владимир Жмак провёл пресс-конференцию в Киеве на тему результатов работы госпредприятия за 2020 год. Комментируя ситуацию в УЗ, он указал на бездействие Наблюдательного совета, а также выразил готовность прийти на заседание Временной следственной комиссии и предоставить информацию нардепам под полиграфом.

Напомним, что Временная следственная комиссия в парламенте создана в конце января 2021 года для оценки критической ситуации “Укрзализныци”. На заседаниях ВСК уже побывал министр инфраструктуры Владислав Криклий и члены Наблюдательного совета УЗ. В последнее время на членов ВСК публично начал оказывать давление Михаил Саакашвили — друг главы УЗ Владимира Жмака и соратник директора по коммерческой работе УЗ Иракли Эзугбая.

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