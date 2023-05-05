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Зустріч Зеленського з делегацією конгресменів США: обговорили ключові напрями допомоги у сфері безпеки й оборони

Зустріч Зеленського з делегацією конгресменів США: обговорили ключові напрями допомоги у сфері безпеки й оборони

Київ • УНН

 • 1210415 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США про ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

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«Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер», - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США нашої країни, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.

«Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України», – сказав Зеленський.

Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії.

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Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.

«Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що на зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.

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