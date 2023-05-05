Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США. Обговорили подальшу взаємодію заради глобальної свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський увечері провів зустріч із делегацією Конгресу США. Вони обговорили подальшу взаємодію між державами заради глобальної свободи. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
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«Увечері провів зустріч із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми говорили про подальшу взаємодію між нашими державами заради глобальної свободи. Зараз, коли ми пліч-о-пліч з Америкою боремося проти тиранії, ми досягли такого рівня взаємодії, якого ще ніколи не було між Україною та США. Але це ще не межа. Будемо й надалі розвивати нашу співпрацю – наше справжнє союзництво», - розповів Зеленський.
Зеленський висловив вдячність президенту Байдену за лідерство.
«Дякую обом партіям і палатам Конгресу за незмінну підтримку. Дякую всім американцям, чиє прагнення до свободи разом з українськими прагненнями, разом з усіма нашими союзниками й партнерами захищає глобальну демократію», - сказав Зеленський.
Він повідомив, що також сьогодні була зустріч із представниками Венеціанської комісії, із представниками інвестиційного фонду BlackRock.
Доповнення
У Білому домі заявили, що Байден і Зеленський розмовляють "регулярно і часто".