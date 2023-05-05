У Білому домі заявили, що Байден і Зеленський розмовляють "регулярно і часто"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський перебувають у постійному контакті. Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН.
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"Розмова між президентом Байденом і президентом Зеленським?.. Вони розмовляють регулярно та часто. Я не можу сказати вам, коли буде наступна розмова, але це два лідери, які часто та регулярно спілкуються один з одним", - сказав Кірбі у відповідь на запитання, чи очікується розмова між Байденом та Зеленський найближчим часом.
Доповнення
Президент США Джо Байден відвідав Київ і провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським 20 лютого цього року. Його візит не був оголошеним, і це його перша поїздка в країну після початку вторгнення рф у лютому 2022 року.