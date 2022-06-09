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ЗСУ зупинили наступ рашистів на Бахмутському напрямку: ворог зазнав втрат і відступив

ЗСУ зупинили наступ рашистів на Бахмутському напрямку: ворог зазнав втрат і відступив

Київ • УНН

 • 136595 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. На Бахмутському напрямку воїни Збройних Сил України зупинили наступ російських окупантів, внаслідок чого ворог зазнав втрат та відступив. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“На Бахмутському напрямку противник продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат та був змушений відвести свої підрозділи на відновлення", - зазначив Громов.

Деталі

За наданою інформацією, збройні сили рф не припиняють вести виснажливі високоінтенсивні бойові дії на широкому фронті.

Зокрема, на Сіверському напрямку противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Сєвєродонецьк. Успіху на даний час не має.

На Лиманському напрямку ворог здійснює підготовку до проведення наступу на Слов'янськ.

Також, на Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, завданні вогневого ураження силам оборони.

Доповнення

Окупаційні війська російської федерації намагаються відновити наступ для повного захоплення Запорізької області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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