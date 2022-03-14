ЗСУ відібрали в окупантів радіолокаційну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Військові Збройних сил України відібрали в окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
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"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ "Бойове братерство України Територіальна оборона ЗС України" відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Військові Збройних сил України за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Стугна" знищили техніку російських окупантів.