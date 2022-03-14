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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЗСУ відібрали в окупантів радіолокаційну станцію

ЗСУ відібрали в окупантів радіолокаційну станцію

Київ • УНН

 • 184698 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Військові Збройних сил України відібрали в окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ "Бойове братерство України Територіальна оборона ЗС України" відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Військові Збройних сил України за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Стугна" знищили техніку російських окупантів.

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