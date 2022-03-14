ВСУ отобрали у оккупантов радиолокационную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Военные Вооруженных сил Украины отобрали у оккупантов радиолокационную станцию и узел связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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"Замечательный подарок ко Дню украинского добровольца. Сегодня утром подразделение "Боевое братство Украины территориальная оборона ВС Украины" отобрало у российских оккупантов и вернуло в Вооруженные силы Украины радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км", — говорится в сообщении.
Напомним
Военные Вооруженных сил Украины с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна" уничтожили технику российских оккупантов.