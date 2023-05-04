ЗСУ показало свою команду радників з гендерних питань
Київ • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Збройні Сили України показали своїх радників з гендерних питань, що опікуються забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у війську. Наразі в лавах ЗСУ служить 42 тисячі жінок. Але підтримки потребують і чоловіки, які одноосібно виховують дітей, однак підлягають мобілізації, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Це команда радників з гендерних питань Збройних Сил України. Про них не пишуть і не знімають сюжети. Тим часом вони працюють у військах. Щодня роблять свою важливу роботу. Опікуються забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у війську. Повномасштабне вторгнення поставило у цій темі нас перед новими питаннями і викликами", - написала Маляр в Telegram.
Деталі
За словами заступниці міністра оборони, сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. 107 жінок загинуло і є поранені.
"Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки. Але рівність - це, звісно, не лише про жінок. Скажімо, у нас є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, але разом з тим підлягають мобілізації, - додала Маляр.
Важливо, засловами заступниці міністра оборони, що є потужна команда, яка з цим готова працювати.
Доповнення
Раніше, у Міжнародний день боротьби за права жінок, Генеральний штаб ЗСУ показав військовослужбовиць у формі, зазначивши, що незламні українські жінки стали на захист України зі зброєю в руках і впродовж року широкомасштабного вторгнення росії в Україну світова спільнота побачила, як незліченна кількість українок відстоює себе, свої громади та свою країну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Чоловік-воїн” та “жінка-берегиня”: як війна збільшила прірву між гендерними ролями