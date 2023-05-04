ВСУ показало свою команду советников по гендерным вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Вооруженные Силы Украины показали своих советников по гендерным вопросам, занимающихся обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии. Сейчас в рядах ВСУ служит 42 тысячи женщин. Но в поддержке нуждаются и мужчины, которые единолично воспитывают детей, однако подлежат мобилизации, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Это команда советников по гендерным вопросам Вооруженных Сил Украины. О них не пишут и не снимают сюжеты. Между тем они работают в войсках. Ежедневно делают свою важную работу. Занимаются обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии. Полномасштабное вторжение поставило в этой теме нас перед новыми вопросами и вызовами", - написала Маляр в Telegram.
Детали
По словам заместителя министра обороны, сегодня в ВСУ 42 тысячи женщин военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами 60 тысяч. Из них 5 тысяч на передовой. 107 женщин погибло и есть раненые.
"Украинские женщины в строю, защищают государство так же как и мужчины. Но равенство - это, конечно, не только о женщинах. Скажем, у нас есть мужчины, которые по решению суда единолично воспитывают детей, но вместе с тем подлежат мобилизации, - добавила Маляр.
Важно, по словам заместителя министра обороны, что есть мощная команда, которая с этим готова работать.
Дополнение
Ранее, в Международный день борьбы за права женщин, Генеральный штаб ВСУ показал военнослужащих в форме, отметив, что несокрушимые украинские женщины стали на защиту Украины с оружием в руках и в течение года широкомасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество увидело, как бесчисленное количество украинок отстаивает себя, свои общины и свою страну.
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