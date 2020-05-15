ЗСУ необхідна модернізація та перехід на сучасне озброєння – Таран

Повідомляється, що 15 травня, Андрій Таран завітав до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, щоб привітати наукових та науково-педагогічних працівників провідного військового вишу із професійним святом.

"Головним пріоритетом роботи Міністерства оборони України є забезпечення високої обороноздатності держави, спроможності Збройних Сил України давати гідну відсіч агресору. Для цього наші військові потребують нових, інноваційних підходів у протистоянні з агресором. Саме за рахунок інновацій у воєнній справі ми зможемо дати гідну відсіч противнику, в тому числі і асиметричну“,- сказав Таран.

За його словами, сьогодні Збройні Сили України потребують оновлених доктрин, які враховують набутий досвід бойових дій на сході України та кращі світові інновації у веденні воєнних дій. Нові доктрини мають забезпечити взаємосумісність з силами Альянсу та подальше просування на шляху вступу до НАТО.

Також міністр зазначив, що євроатлантична інтеграція України неможлива без формування нової організаційної культури Збройних Сил України, носієм якої є військовослужбовці та цивільний персонал. І що саме на розроблених за участі науковців доктринах, сумісних з доктринами Альянсу, мають базуватись оновлені програми освіти та підготовки персоналу для Збройних Сил України.

“Сьогодні в наших Збройних Силах склалась ситуація, коли очевидною є необхідність технологічної модернізації та переходу на сучасні системи озброєння, що веде за собою необхідність удосконалення форм і способів застосування Збройних Сил України, їх організаційної структури та системи управління”, — додав Таран.

Нагадаємо, ЗСУ потрібна програма розвитку озброєння, а не закупівля для латання дірок.