ЗСУ ліквідували та поранили під Сєверодонецьком офіцерів зс рф – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У ході бойових дій на Луганщині в районі Сєверодонецька Збройні Сили України ліквідували офіцера зс рф, який обіймав посаду заступника командира 2 окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу “ЛНР” під позивним “Самурай” і важко поранили офіцера зс рф, що діяв під званням та ім’ям прикриття генерал-майор Денис Кудасов. Про це повідомляє джерело Guildhall в українській розвідці, передає УНН.
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“Є підтвердження, що в ході бойових дій у районі Сєвєродонецька ліквідовано російського офіцера, який входив до командування 2 Армійського корпусу російських окупаційних військ у структурі так званої “ЛНР”. Кадровий військовослужбовець зс рф, який діяв під званням та ім’ям прикриття — гвардії полковник Руслан Калінін, він обіймав посаду заступника командира 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК, був ліквідований 4 червня. Російський офіцер використовував позивний “Самурай”, — йдеться у повідомленні.
“Також на початку червня в ході артудару ЗСУ в районі того ж Сєверодонецька отримав тяжке поранення легень кадровий російський військовий, добре відомий під раніше використовуваним позивним „Ташкент“, теперішній позивний — „Директор“, який обіймає посаду командира бригади 2 ОМСБр 2 Армійського корпусу. Цей офіцер зс рф брав участь у бойових діях під ім’ям прикриття — генерал-майор Денис Кудасов. Офіцера було евакуйовано в рф для надання медичної допомоги, але він все ще продовжує очолювати бригаду”, — повідомили у розвідці.
Додамо
Раніше в українській розвідці також повідомили, що бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту вмф рф продовжують зазнавати вагомих втрат в особовому складі та техніці під час військових дій проти України.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія російської федерації з початку повномасштабної війни втратила 31 500 військових.