Зростання після сповільнення: МВФ оновив прогноз щодо економіки України
Київ • УНН
МВФ очікує зростання ВВП України на 1% у 2026 році та 3,5% у 2027-му. Інфляція становитиме 8,9% і 8,7% відповідно.
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2027 році після сповільнення до 1,0% у 2026-му. Про це йдеться у World Economic Outlook Report (WEO), оприлюдненому МВФ 13 жовтня, пише УНН.
Деталі
За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році, на рівні 3,5% у 2027 році.
У 2026 році МВФ прогнозує зростання інфляції в Україні на рівні 8,9%, у 2027-му - на рівні 8,7% (у вигляді середньорічних значень).
Баланс поточного рахунку за прогнозом - на рівні -11,0% ВВП у 2026-му, -4,7% ВВП у 2027 році.
Безробіття очікується на рівні 10,2% у 2026 році, 11,3% - у 2027 році.
Доповнення
У червні 2026 року у МВФ очікували, що в 2026 році темпи зростання ВВП України сповільняться до 1,0-1,6% через наслідки війни.
У WEO в квітні 2026 року МВФ прогнозував зростання економіки України на рівні 2,0% у 2026 році і 3,5% у 2027 році.
МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg29.09.26, 14:25 • 17389 переглядiв