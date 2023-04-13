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Зрошування цього року готують на 147 тис. га сільгоспземель

Зрошування цього року готують на 147 тис. га сільгоспземель

Київ • УНН

 • 1086448 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Цього року в Україні планується зрошувати 147 тис. га сільгоспугідь, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.

Цитата

"Загальна площа підготовки земель, що планується зрошувати цьогоріч в Україні, становить 147 тис. га", - вказали у відомстві з посиланням на дані Держагентства меліорації та рибного господарства.

Деталі

На початок квітня підготовка до поливного сезону здійснюється 7 організаціями (в Одеській області – 5, Миколаївській – 1 та Запорізькій – 1). 

"В Одеській області вже здійснено подачу води на зрошення на площі понад 1200 га. Окрім того, на деокупованій території у Бериславському районі Херсонщини триває підготовка до зрошувального сезону Лиманецької зрошувальної системи загальною площею близько 1,5 тис. га", - сказав перший заступник голови Держрибагентства Тарас Кот.

Він також зазначив, що для забезпечення належного електропостачання зрошувальних насосних станцій Держрибагентство звернулося з відповідними зверненнями до ОВА та енергопостачальних організацій.

«Реформа меліорації триває. Працюємо, щоб ефективно реалізувати її», - додав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Доповнення

Аграрний комітет підтримав проект закону щодо меліорації (реєстр. № 7577) та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Його мета – забезпечити розвиток меліорації, відновлення та модернізацію меліоративних об'єктів та будівництво нових, запровадити ефективну модель управління меліоративною інфраструктурою державної власності через залучення водокористувачів; зменшити собівартість поливу та осушення земельних ділянок; мінімізувати ризики припинення подачі/відведення води під час вегетаційного сезону. Це все має призвести до зменшення витрат держави на адміністрування системи гідротехнічної меліорації.

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