Зрошування цього року готують на 147 тис. га сільгоспземель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Цього року в Україні планується зрошувати 147 тис. га сільгоспугідь, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
Цитата
"Загальна площа підготовки земель, що планується зрошувати цьогоріч в Україні, становить 147 тис. га", - вказали у відомстві з посиланням на дані Держагентства меліорації та рибного господарства.
Деталі
На початок квітня підготовка до поливного сезону здійснюється 7 організаціями (в Одеській області – 5, Миколаївській – 1 та Запорізькій – 1).
"В Одеській області вже здійснено подачу води на зрошення на площі понад 1200 га. Окрім того, на деокупованій території у Бериславському районі Херсонщини триває підготовка до зрошувального сезону Лиманецької зрошувальної системи загальною площею близько 1,5 тис. га", - сказав перший заступник голови Держрибагентства Тарас Кот.
Він також зазначив, що для забезпечення належного електропостачання зрошувальних насосних станцій Держрибагентство звернулося з відповідними зверненнями до ОВА та енергопостачальних організацій.
«Реформа меліорації триває. Працюємо, щоб ефективно реалізувати її», - додав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.
Доповнення
Аграрний комітет підтримав проект закону щодо меліорації (реєстр. № 7577) та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.
Його мета – забезпечити розвиток меліорації, відновлення та модернізацію меліоративних об'єктів та будівництво нових, запровадити ефективну модель управління меліоративною інфраструктурою державної власності через залучення водокористувачів; зменшити собівартість поливу та осушення земельних ділянок; мінімізувати ризики припинення подачі/відведення води під час вегетаційного сезону. Це все має призвести до зменшення витрат держави на адміністрування системи гідротехнічної меліорації.