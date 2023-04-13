Орошение в этом году готовят на 147 тыс. га сельхозземель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В этом году в Украине планируется орошать 147 тыс. га сельхозугодий, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
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"Общая площадь подготовки земель, которые планируется орошать в этом году в Украине, составляет 147 тыс. га", - указали в ведомстве со ссылкой на данные Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства.
Детали
На начало апреля подготовка к поливному сезону осуществляется 7 организациями (в Одесской области – 5, Николаевской – 1 и Запорожской – 1).
"В Одесской области уже осуществлена подача воды на орошение на площади более 1200 га. Кроме того, на деоккупированной территории в Бериславском районе Херсонской области продолжается подготовка к оросительному сезону Лиманецкой оросительной системы общей площадью около 1,5 тыс. га", - сказал первый заместитель председателя Госрыбагентства Тарас Кот.
Он также отметил, что для обеспечения надлежащего электроснабжения оросительных насосных станций Госрыбагентство обратилось с соответствующими обращениями к ОВА и энергоснабжающим организациям.
«Реформа мелиорации продолжается. Работаем, чтобы эффективно реализовать ее», - добавил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.
Дополнение
Аграрный комитет поддержал проект закона о мелиорации (рег. № 7577) и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.
Его цель – обеспечить развитие мелиорации, восстановление и модернизацию мелиоративных объектов и строительство новых, ввести эффективную модель управления мелиоративной инфраструктурой государственной собственности через привлечение водопользователей; уменьшить себестоимость полива и осушения земельных участков; минимизировать риски прекращения подачи/отвода воды во время вегетационного сезона. Это все должно привести к уменьшению расходов государства на администрирование системы гидротехнической мелиорации.